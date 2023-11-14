عضو الاستثمار العقاري يطالب بتقنين عملية بيع الوحدات بالدولار

أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري، أهمية بحث الآليات التى تضمن توفير السكن المناسب لإمكانيات وطموحات الطبقة المتوسطة، والتى تمثل القطاع العريض من المجتمع.

وأشار فكري إلى أنه نتيجة أسعار الأراضى وتكاليف تنفيذ المشروعات تنتج معظم شركات التطوير العقاري عقارات تتناسب مع دخول وإمكانيات الشرائح الأعلى، فى حين أن الدولة تنتج وحدات لمحدودي الدخل ووحدات تناسب أيضا الطبقة المتوسطة ولكنها غير قادرة على تلبية الطلب التراكمي المتزايد منذ سنوات.



وأوضح فكري، أن الطبقة المتوسطة تمثل الشريحة الاهم والتى يعمل عليها جميع الدول، ونحن كمطورين لا نقدم لهذه الطبقة مميزات، حيث ان الشقق يصل سعرها حاليا إلي 5 و6 مليون جنيه واخرجنا الطبقة الأقل من هذا المستوي من المعادلة.

وأضاف، أن المطورين الصغار الذين يعتمدون على قطع الأراضي الصغيرة يقومون باللجوء إلى شراء أراض من الأفراد، لذا يجب توفير أراض من قبل الهيئة تناسب متطلبات صغار المطورين وتوفيرآليات لدعمهم وتمكينهم من التوسع.

Advertisements

وأوضح أن عمليات طرح الأراضي أصبحت أكثر شفافية، خاصة بعد إدخال النظام المميكن الذي نتج عنه سرعة في الإجراءات، متابعًا إنه يجب تطبيق الميكنة ايضا فى الاجراءات الاخري مثل التراخيص وتوصيل المرافق وغيرها وتحديد وقت زمني يلتزم به مقدم الخدمة من اجهزة المدن ومختلف الجهات المسئولة لانهاء كافة الاجراءات للتيسير على المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات.



وأكد علي ضرورة تقنين عملية التسويق للعقارات بالدولار ودعم الشركات في المعارض الخارجية.

كما قررت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل وصل إلى 3493 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج ٩٠ مترا) في المقدمة بواقع 2285 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج ٩٠ مترا) بواقع 736 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 180 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 158 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 75 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 59 طلب تحويل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عدة شروط للتحويل ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

وأكدت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "الطلبات" ثم زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان، كما يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).