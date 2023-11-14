الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المراكز والوحدات التعليمية

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها خلال التفقد، فيتو

أجري الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية بالجامعة.
واستهل الدكتور تامر سمير جولته بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" وذلك لبحث سبل التعاون مع مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة 

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يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.
كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات نصف العام لكلية العلاج الطبيعى بمركز الإختبارات الإلكترونية، للاطمئنان على سير الامتحانات بالمركز والتأكد من توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الاختبارات الالكترونية.
كما شملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية داخل الاستديو التعليمي بالجامعة.
وأكد الدكتور تامر سمير أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي المتابعة الدورية والمستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

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