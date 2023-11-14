الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

رسالة دكتوراه بجامعة بنها عن كشف تزوير الوثائق

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

عرضت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها الباحثة نجلاء فتحي خليل محمد العبادي لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة عن كشف تزوير الوثاق  للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في  الحاسبات والمعلومات تخصص علوم  الحاسب   بكلية  الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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وأشارت الباحثة إلى أن مجال كشف تزوير الوثائق يعتبر مجالا نشطا للبحث فى الطب الشرعي الرقمي، بحيث أصبح التزوير الرقمي منتشرا جدا لأن الصور الرقمية يمكن التلاعب والتعديل عليها بسبب سهولة توفر برامج معالجة الصور والتحرير.
وأكدت الباحثة على أن الرسالة تقدم تقنية تعرف بتحديد مصدر الطابعة لتحديد أصل الوثائق المطبوعة وهى طريقة لتحديد مصدر الطابعة وتصنيف الوثيقة المشكوك فيها الى واحدة من فئات الطابعات، بالإضافة الى أنها تقدم أيضا تقنية كشف عدم تطابق الحبر والتي تعتمد على استخدام نهج التعلم العميق والذى يلتقط الميزات الطيفية من صور وثائق فوق الطيفية لكشف عدم تطابق الحبر فيها.
  وقالت الدكتورة هالة حلمى زايد المشرف الرئيسي على الرسالة بأن الباحثة عرضت أحد الموضوعات التى تلقى اهتماما من الباحثين والمختصين وذلك لأهمية كشف التزوير بالوثائق عن طريق تحديد نوع الطابعة المستخدمة فى عملية الطباعة للورقة المطبوعة وايضا عن طريق تحديد عدد الأحبار المستخدمة فى كتابة الوثيقة،موضحة بأنه تم استخدام تقنيات مختلفة لتحديد نوع الطابعة منها تقنيات تقليدية واخرى تعتمد على التعلم العميق.
ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة على أن الجامعة تبنت خطة استراتيجية طموحة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع المدني، وربط البحث العلمي بالصناعة  وتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية من اجل رفع تصنيفها محليا وعربيا ودوليا.
وضمت لجنة الاشراف  أيضا الدكتور محمد طه عبد الفتاح أستاذ مساعد علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها.

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