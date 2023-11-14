الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

الإصلاح والنهضة يستنكر الادعاءات بإغلاق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية

حزب الاصلاح والنهضة،فيتو
حزب الاصلاح والنهضة،فيتو

معبر رفح، استنكر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة الادعاءات التي يتم تداولها بخصوص إغلاق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، واصفًا تلك الادعاءات بـ "المزايدات الرخيصة" ومحاولات "الابتزاز المفضوحة". 

 

الترويج لادعاءات غير صحيحة 

وأضاف عبد العزيز أن هدف تلك الادعاءات بغلق معبر رفح واضح وهو محاولة الضغط على مصر للتخلي عن القضية الفلسطينية من جهة ومحاولة جر مصر إلى الصراع الدائر من جهة أخرى بدلًا من لعبها دور الوسيط الساعي إلى التهدئة، مؤكدًا بأن تلك الأهداف هي "أوهام" في أذهان بعض الدول التي فقدت صوابها وتحتاج إلى ما أسماه بـ "إعادة ضبط لبوصلتها السياسية والإخلاقية".

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مصر افشلت مخططات بعض الدول لتصفية القضية الفلسطينية

 وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن إفشال القيادة السياسية في مصر لمخططات بعض الدول التي كانت تسعى لتصفية القضية الفلسطينية أصاب تلك الأطراف بـ "الصدمة" مما دفعهم إلى محاولات التقليل من دور مصر المحوري أو الضغط عليها خاصة وأن مصر نجحت أن تقدم "سردية مختلفة" عن الطرح الإسرائيلي تمثل حقيقة ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

 

 قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هي محاولة "بائسة"

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن استمرار إسرائيل في أعمالها الإجرامية وآخرها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هي محاولة "بائسة" لإفشال جهود دولة قطر الشقيقة في تخفيف التصعيد في المنطقة، كما أنها تعد محاولة "تغطية" من حكومة نتانياهو على الإفلاس السياسي والفشل الاستخباراتي والخسائر الاقتصادية والعسكرية والبشرية التي تتكبدها إسرائيل بمئات الملايين يوميًا، بجانب محاولتها تخفيف الضغوطات الداخلية لعدم تحقيقها أهداف العملية العسكرية في غزة وفشلها في تحرير أي محتجز لدى فصائل المقاومة في غزة حتى الآن.

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