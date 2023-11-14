الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها لنمو إسرائيل بسبب الحرب

ستاندرد أند بورز،
ستاندرد أند بورز، فيتو

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5% فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 % في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

 

توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

وذكرت الوكالة في بيان أن توقعاتها للعام الجاري، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 %، بما يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في 23 أكتوبر الماضي.

 

خفض بنك إسرائيل توقعات النمو

والشهر الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات النمو إلى 2.3 % خلال العام الجاري، مقابل 3 % في توقعات سابقة.

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ستاندرد أند بورز

وتوقع المركزي الإسرائيلي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % خلال عام 2024، وهي تقديرات وصفها اقتصاديون في بورصة تل أبيب بأنها متفائلة.

 

النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها قد تعيد النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة، إذا تم حل الصراع، وسط انخفاض في الأمن الإقليمي والمخاطر الداخلية.

 

كما توقعت انكماشا بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث مع انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.

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والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورجان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 % على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة. 

 

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