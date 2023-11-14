الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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صحة ومرأة

استعدي للشتاء بمشروبات الكافيهات الساخنة اللذيذة في البيت

مشروبات شتوية، فيتو
مشروبات شتوية، فيتو

 اقترب فصل الشتاء، وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض، وإن كان الأمر تدريجيا، وبخطى حثيثة، ولكن بدأت نسمات الشتاء تهل علينا، مما ينبيء بضرورة الاستعداد لهذا الفصل، سواء بالملابس الشتوية، وكذلك المشروبات الشتوية الدافئة، ولأننا نواجه موجات متعاقبة من الارتفاع في أسعار جميع السلع والمنتجات، فسيكون من الصعب على الكثيرين الاستمتاع بتناول المشروبات الشواية في الكافيهات.

 

ونستعرض في التقرير التالي، طرق عمل أهم وأشهر المشروبات الشتوية التي تقدم في الكافيهات، في البيت، وبتكلفة اقل بكثير من أسعار تلك المشروبات في الكافيهات.

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طريقة عمل الموكا الساخنة 

 

الموكا

مشروب الموكا، من المشروبات الشتوية المميزة، التي يعشقها الكثيرين، والتي تقدم في الكافيهات.

ولكن تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات طريقة عمل الموكا الساخنة، وحفظها لتقديمها لكل أفراد أسرتك في ليالي الشتاء الباردة.

 

لتحضير خليط الموكا وحفظه بعلبة 

 

المقادير:-

كوب ونصف من حليب البودرة

كوب من السكر البودرة

نصف كوب قهوة سريعة الذوبان مطحونة

نصف كوب كاكاو خام

ربع ملعقة قرفة 

1/2ملعقة ڤانيلا

رشة ملح

 

الطريقة

تخلط المقادير السابقة وتحفظ فى برطمان أو علبة محكمة الغلق.

 

لعمل كوب من الموكا الساخنة:-

كوب حليب

للتزيين:-

كريمة مخفوقة

عود قرفة

شوكولاتة مبشورة

 

الطريقة:-

يضرب الحليب فى الخلاط جيدا ويسخن فى المايكرويڤ 

نضع 3 ملاعق من مسحوق خليط الموكا وتقلب 

يزين بالكريمة والشوكولاتة المبشورة وعود القرفة ويقدم ساخنا.

 

طريقة عمل السحلب

 

السحلب باللبن

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب باللبن في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله، لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.

 

مكونات بودرة السحلب:


نصف كوب من حليب بودرة
نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا
كوب من سكر البودرة
كوب من جوز الهند
4 ملاعق كبيرة من النشا
نصف كوب من السمسم
ملعقة من الفانيليا
(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام)

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:

4 أكواب من الحليب
سكر حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب
فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين :


قرفة ناعمة
جوز هند
مكسرات أو سودانى حسب الرغبة

 خطوات عمل السحلب باللبن:

يوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب. 
ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.
نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.

 

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة بالمارشملو

 

مشروب الشوكولاتة

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل أشهر مشروب شتوي يعشقه الأطفال الصغار، وتقدمه أشهر الكافيهات، وبأسعار باهظة، وهو مشروب الشوكولاتة بالمارشملو.

 

مكونات عمل مشروب الشوكولاتة بالمارشملو

 

-لتر حليب
- 250 جرام كاكاو
-150 جرام شيكولاتة قطع
-كوب ماء
-رشة ملح
-ملعقة صغيرة فانيلا
-قطع مارشملو

خطوات عمل مشروب الشوكولاتة بالمارشملو

 

نخلط المكونات جميعها مع بعضها، جيدا، حتى تمتزج قدر المستطاع، وتختفي تكتلات الكاكاو.

ونرفع الخليط على نار هادئة، مع التقليب المستمر، حتى يبدأ في الغليان.

-يقدم ساخنا مزينا بقطع المارشملو.

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