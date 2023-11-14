بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

بعد وصول سعره لـ1500 جنيه للكيلو، أصبح الحبهان من التوابل بعيدة المنال، ومن الصعب على الكثيرين شرائه، فمهما كانت الكمية قليلة، سيكون السعر كبير، فسعر ربع الكيلو من الحبهان يتجاوز 350 جنيها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على ميزانية محدودي أو متوسطي الدخل.

ولأن التوابل بشكل عام، والحبهان بشكل خاص، يمثل أهمية بالنسبة للكثير من ربات البيوت، فأصبح البحث عن البديل هو الشغل الشاغل للكثير منهم.

وأكد محمد سلام خبير الأعشاب، أن هناك بالفعل بعض البدائل من التوابل الأخرى، يمكنها أن تحل محل الحبهان في مختلف الأطعمة، وحتى في الشوربات والصلصات، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

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جوزة الطيب مع القرفة

من أكثر البدائل اقترابا من طعم أو نكهة الحبهان في الأطعمة، هو ذلك الخليط المتساوي، من كلا من جوزة الطيب والقرفة.

ويمكنكِ بشر كمية من ثمرة جوزة الطيب، ومزجها بنفي الجمية من بودرة القرفة، لتحصلي على طعم قريبا إلى حد كبير من طعم الحبهان.

جوزة الطيب والكزبرة

يمكنك أيضا مزج مبشور جوزة الطيب مع الكزبرة الناشفة المطحونة، بكميات متساوية.

القرنفل

يمكنك استبدال الحبهان بالقرنفل، فهو أيضا يعطي نفس الكنهة القوية، التي يمنحها الحبهان للأطعمة.

القرفة والزنجبيل

من التوابل ذات الطعم القوي، والرائحة النفاذة، والتي تصلح أيضا كبديل للحبهان في مختلف الأطعمة، هو ذلك المزيج، ما بين القرفة البودرة والزنجبيل البودرة، على أن تكون بنسب متساوية.

الكمون

يمكنك أيضا تجربة استبدال الحبهان بالكمون، خاصة مع الأطعمة المالحة.

حبوب الكزبرة

من البدائل المميزة أيضا للحبهان، هو حبوب الكزبرة، ولكن اشتريها صحيحة غير المطحونة، واطحنيها بنفسك، فلها رائحة نفاذة، تشبه رائحة الحبهان، تنبعث منها عند طحنها، وانبعاث الزيوت الطبيعية الموجودة فيها.

فوائد الحبهان

الحبهان وفوائده

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الحبهان الصحية، لا يمكن إغفالها، على الرغم من ارتفاع سعره بشكل كبير، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين الهضم

يساعد الحبهان على تحسين الهضم عن طريق زيادة إنتاج الصفراء، وتعزيز حركة الأمعاء، وتقليل الغازات.

تخفيف الغثيان والقيء

يمكن أن يساعد الحبهان في تخفيف الغثيان والقيء الناجمين عن السفر أو الحمل أو العلاج الكيميائي.

علاج اضطرابات الجهاز التنفسي

يمكن أن يساعد الحبهان في علاج نزلات البرد والانفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية.

تعزيز المناعة

يحتوي الحبهان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

تحسين الوظائف الإدراكية

يمكن أن يساعد الحبهان في تحسين الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة والتركيز.

تقليل التوتر والقلق

يمكن أن يساعد الحبهان في تقليل التوتر والقلق؛ عن طريق تعزيز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالسعادة.

أضرار الحبهان

على الرغم من أن الحبهان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولكنه قد يسبب بعض الأضرار عند تناوله بكميات كبيرة أو عند الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية، وهو ما تستعرضه الدكتورة مروة في السطور التالية.

ردود الفعل التحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه الحبهان، مثل الحكة والشرى وتورم الوجه أو الحلق وصعوبة التنفس.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الحبهان إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان والقيء.

انخفاض ضغط الدم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الحبهان إلى انخفاض ضغط الدم، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالفعل.

التفاعل مع بعض الأدوية

قد يتفاعل الحبهان مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري وأدوية ضغط الدم. لذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الحبهان إذا كنت تتناول أي أدوية.

التأثيرات الهرمونية

قد يؤثر الحبهان على إنتاج الهرمونات في الجسم، خاصةً عند النساء الحوامل أو المرضعات. لذلك، يجب تجنب تناول الحبهان أثناء الحمل أو الرضاعة.