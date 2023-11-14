الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة المتهمين بسرقة خط بترول في الصف للمحاكمة الجنائية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت النيابة العامة في الجيزة المتهمين بسرقة خط بترول في الصف للمحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم، بسرقة المال العام.


أدلى المتهمون بسرقة مواد بترولية من خط لنقل البترول في الصف، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أنهم كانوا يحلمون بالثراء السريع من وراء بيع المواد البترولية.

 

وأفادوا أنهم استغلوا مرور خط البترول أسفل منزل أحدهم، وركبوا محبسا بعد كسر الماسورة، وسحبوا كميات من المواد البترولية لبيعها. 

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أضاف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة، أنهم ظنوا عدم كشف أمرهم، وخاصة لوجود أحد العاملين بشركة البترول معهم أثناء التنفيذ، إلا أنهم اكتشفوا بعد تركيبهم محبس بخط البترول، أنه تسبب في كسر به، ما أدى إلى حدوث تسريب.

كشفت التحقيقات أن المنزل الخاص بالمتهم محل الواقعة مخالف،فتم التنسيق مع مسئولي مجلس المدينة لإزالة المنزل.

 

 

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