إحالة عاطل بتهمة النصب على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والاستيلاء على مبالغ مالية.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى،

Advertisements

وأضاف المتهم أنه تمكن من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (11) واقعة.

