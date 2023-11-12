الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها: نتبنى نموذج الجامعة المنتجة لخدمة المجتمع

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة داخل كلية الزراعة بمشتهر يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية.

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واستهل "الجيزاوى " جولته بتفقد أعمال الصيانة التى تجرى داخل قسم وقاية النبات بالكلية،  واطلع علي معدلات التنفيذ،مؤكدا علي أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للقسم طبقا للمواصفات المعتمدة.
كما تفقد رئيس الجامعة الكافتيريات الموجودة بالكلية، مشددا علي أهمية على توافر شهادات صحية لكل العاملين، والاهتمام أيضا بالاعتناء بالنظافة في الملبس والأدوات المستخدمة مع ارتداء قفازات، حفاظا على الحالة الصحية للطلاب والعاملين.
وشملت الجولة تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي مجمع المعامل البحثية،مؤكدا علي المتابعة الدورية والصيانة للمعامل واستثمارها والاستفادة منها لخدمة العملية التعليمية والبحثية.
كما تفقد رئيس الجامعة مشروع الصوب الزراعية التي تدار بطرق تكنولوجية متطورة لتوفير المناخ المناسب لإنتاج خضار عضوي في غير موعده، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين  ، كما شهد حصاد أسماك البلطي من المزارع المغلقة، مشيرا إلى أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.
كما تابع رئيس الجامعة زيارة فريق مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لمتابعة اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية بالكلية.
وتفقد " الجيزاوي"  المدينة الجامعية بمشتهر  ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات، وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.
والتقى بعدد من الطالبات داخل المدينة وأجرى حوار معهن عن طبيعة الإقامة بها واطمأن منهن على مستوى الخدمة التي تقدم لهن.
كما تفقد رئيس الجامعة مراحل إعداد تجهيز الوجبات بالمطبخ للتأكد من مستوى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، وكذلك تفقد مخازن الأغذية، مشددا علي توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطالبات، بالإضافة إلي توفير المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أى حالات طارئة.

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بنها اخبار جامعة بنها كلية الزراعة ببنها القليوبية

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