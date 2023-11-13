الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

3 محاور رئيسية يدعم بها مستشفى مصر للطيران أهداف التنمية المستدامة

مستشفى مصر للطيران،
مستشفى مصر للطيران، فيتو

يدعم مستشفى مصر للطيران أهداف التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال  عدة محاور رئيسية يدعم بها المستشفى أهداف التنمية المستدامة، وهي:


توفير بيئة آمنة للمرضى  والعاملين والزوار 
 

الاستخدام الآمن الفعال للموارد البيئية
 

توعية وتدريب العاملين على توفير الطاقة والاستهلاك الأمثل للطاقة وتقليل النفايات.
 

المؤتمر الأفريقى للسياحة العلاجية

وفي سياق آخر شاركت مستشفى مصر للطيران  بالمؤتمر الأفريقى للسياحة العلاجية بدورته الرابعة  والذى أقيم بدولة تونس  تحت عنوان " الاستثمار والتعاون بين دول أفريقيا والشرق الأوسط " وقد مثل مستشفى مصر للطيران بالمؤتمر دكتور محمد الشرنوبى ( مدير عام الإدارة العامة للتسويق ) ودكتور كريم العربى ( رئيس قسم السياحة العلاجية ) حيث حضر المؤتمر:
500 فرد، وشاركت 27 دولة من أفريقيا والشرق الأوسط ( سواء العاملة أو المهتمة بفتح قنوات تسويقية وبيعية فى مجال السياحة العلاجية ).

وتوافد على الجناح الخاص بمستشفى مصر للطيران الزائرين من كافة الدول المشاركة، وقد أبدى الزائرين اندهاشهم عند معرفتهم أن الشركة القابضة لمصر للطيران تمتلك مستشفى يخدم المرضى من خارج العاملين بشركات مصر للطيران كما تمتلك شركة سياحية ( الكرنك )، كما أبدى الزائرون إعجابهم ببرنامج السياحة العلاجية الذى يشمل: تذكرة الطيران + البرنامج العلاجى + البرنامج السياحى والتأشيرة والانتقالات.

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