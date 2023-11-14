البابا تواضروس يتابع أوضاع كنائس قطاع شبرا الجنوبية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسه البابا تواضروس لكنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

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ثم تحدث قداسة البابا تواضروس مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن دير العذراء بأخمبم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ان الانبا متاؤس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الأمور الخاصة بدير السيدة العذراء بجبل اخميم.

الانبا إسحق يدشن كنيسة مار جرجس ويتراس اجتماع كهنة ايبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القاوية التابعة لإيبارشية طما، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

وأزاح نيافة الانبا اسحاق الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة وإلى جواره بعض الآباء كهنة الإيبارشية المشاركين في الصلوات.

وصلى نيافة الأنبا إسحاق صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيسي بالكنيسة على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، والمذبح البحري على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وقدم نيافة الأنبا اسحاق التهنئة في كلمته، لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وذلك بمناسبة ثلاثة أعياد: عيد ميلاده وتذكار القرعة الهيكلية وتذكار تجليسه علي كرسي مار مرقس الرسول.

كما شكر نيافة الأنبا اسحاق كاهن الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، ووقع على وثيقة تدشين الكنيسة، وقدم الشكر أيضًا للآباء الكهنة الحضور والدياكون بولس ملاك وجميع الشعب.

اجتماع كهنة طما

هذا والتقى نيافته بمجمع كهنة ايبارشية طما في اجتماعهم الدوري، وألقى كلمة بعنوان "الكاهن هو سراج مضيء"، تلاها عرض ومناقشة بعض الأمور الرعوية والخدمية بالإيبارشية.

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