الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية فى ضيافة قصر ثقافة بنى سويف (صور)

قصر ثقافة بنى سويف
قصر ثقافة بنى سويف

استضاف قصر ثقافة بنى سويف خلال فعاليات البرنامج التدريبي دوائر الإبداع ٣ (كرييتف سيركلز3) بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف) وفد من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية لمتابعة فعاليات مشروع دوائر الإبداع كريتيف سيركلز3 الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمى واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية (اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى شمال الصعيد بدأ بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

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تكون الوفد من  السيدة إيزابيلا بوماريتو  مدير البرامج الثقافية والأستاذة ريم فؤاد  مسئولة التواصل والعلاقات العامة  والأستاذ رامي دسوقي المدير المالي والإداري باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وقد استقبلهم  بقصر ثقافة بني سويف  الأستاذ محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة والأستاذة رشا الفقي مدير عام التنظيم والأستاذة رشا عبد المنعم مدير إدارة التدريب والأستاذ أحمد خليفه مدير فرع ثقافة بني سويف، حيث تجولوا فى القصر وتعرفوا على الخدمات التى يقدمها..ثم تفقدوا التدريبات المقامة فى إطار مشروع دوائر الإبداع وتناقشوا مع المتدربين كما حضروا جانب من محاضرة التمويل وتدبير الموارد  للمشروعات الثقافية التي حاضر فيها المخرج والكاتب أحمد العطار رئيس ستوديو عماد الدين ومهرجان دى كاف للفنون الأدائية وتضمنت آليات البحث عن جهات التمويل وكيفية صياغة طلبات التمويل والدعم.. والتعريف بالفنون البديلة وكيفية إيجاد مصادر لتمويلها.

 وفى نهاية الجولة شاهدوا  الأعمال اليدوية التى يصنعها ذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الأستاذة عزة عبد الظاهر مسئولة التمكين الثقافي بفرع ثقافة بني سويف، كما شاهدوا  عرضا فلكلوريا  للتنورة بصحبة المزمار الصعيدى من فرق القصر تحت إشراف الفنان وائل عيد 

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قصر ثقافة بني سويف محافظات شمال الصعيد المعاهد الثقافية الأوروبية ريم فؤاد إطار مشروع دوائر الإبداع

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