الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحلام تقدم التعازي للمطرب فؤاد عبد الواحد في وفاة والده

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

أحلام، قدمت الفنانة الإماراتية أحلام التعازي للمطرب اليمني فؤاد عبد الواحد في وفاة والده.

 

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أحسن الله عزاك الغالي في والدك ربي يجبر قلوبكم ويصبركم ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دارا خير من داره ويجعله في جنات النعيم #ادعوا_له".

 

وفاة والد المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد

وكان المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد أعلن وفاة والده من خلال حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

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وكتب فؤاد عبد الواحد: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهمّ ارحم من عز علي فراقه اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وتجاوز عنه وتقبله وأحسن إليه كما أحسن لنا فأنت أهل الكرم والمغفرة".

 

وفي وقت سابق عبرت الفنانة أحلام عن تضامنها مع القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك بعد القصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على قطاع غزة.

 

في هذا السياق، كتبت “أحلام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “إنستجرام”:"اللهم استودعناك فلسطين أهلها وأطفالها وأنت خير الراحمين".
 

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