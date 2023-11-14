ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 24199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 4780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 10101 نقطة.

Advertisements

تداولات قطاعات جلسة الثلاثاء

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيمة التداول - بدون الصفقات بتعاملات الإثنين، بقيمة تداول بلغت 733 مليون جنيه، تلاها قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه، ثم خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 482 مليون جنيه.

وجاء قطاع مواد أساسية رابع القائمة بقيمة تداول بلغت 318 مليون جنيه، ثم اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بيمة 265 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 235 مليون جنيه.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.614 تريليون جنيه، لتربح نحو 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3 % عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% عند مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 4756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 9984 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.