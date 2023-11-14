عرض "مسيرة في الغابة" بمعهد الفنون المسرحية اليوم وغدا

يقدم فريق العرض المسرحي "مسيرة في الغابة" مساء اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مشاركته ضمن فعاليات "ليلتين" والتي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد.

مسرحية مسيرة في الغابة

ويقدم عرض "مسيرة في الغابة" في تمام السابعة والنصف مساء مجانا للجمهور.

العرض تمثيل حسن خالد، إيلينا خالد، فادي أحمد، إضاءة محمود الحسيني، ديكور سلمى حجاج، تأليف لي بلسنج، دراماتورج وإخراج فادي أحمد.

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رئيس أكاديمية الفنون

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، العرض المسرحي "البندقية"، والذي قدم على مدار يومين متتاليين على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها وفخرها بمشاركة أكاديمية الفنون في احتفالات حرب أكتوبر المجيدة التي استمرت طوال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن وتنمية قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.