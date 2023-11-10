موعد عرض "الفنار" ضمن فعاليات "ليلتين" بمعهد الفنون المسرحية
يقدم فريق العرض المسرحي "الفنار" مشاركته ضمن فعاليات "ليلتين" والتي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك غدا السبت وبعد غد الأحد الموافقين 11 و12 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد.
مسرحية الفنار
وتعرض مسرحية الفنار في تمام السابعة والنصف مساء، حيث يستقبل المسرح الجمهور مجانا وبأسبقية الحضور.
ومسرحية "الفنار" من بطولة نادر الجوهري، وندى غانم، ومحمد علاء الدين، العرض مخرج منفذ مصطفي عبد الهادي، مخرج مساعد نور محمد، تأليف موسيقى وغناء أمنية حسن، كلمات الأغاني من أشعار عبد الله صابر، تصميم بوستر أحمد التهامي، دراماتورج وإخراج محمد علاء الدين.
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