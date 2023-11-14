عربية البرلمان: مصر لم تغلق معبر رفح والتعنت من الجانب الإسرائيلي

رفضت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الادعاءات التي يتم الترويج لها حول إغلاق معبر رفح من جانب مصر، مؤكدا أن المعبر مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة.

الجانب الإسرائيلى يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن الجانب الإسرائيلى هو من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بسبب الإجراءات والشروط غير المبررة التي يقدمها من أجل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

رفض محاولات المزايدة على موقف مصر الثابت تجاه القضية بالدعم

وانتقد عضو مجلس النواب، محاولات المزايدة على الدولة المصرية ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب، في أن يعيش حياة كريمة مثل باقي شعوب العالم.

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مصر قامت بكل إجراءات فتح معبر رفح

وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولى الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، أكدت جميعها أن الجانب المصرى قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القيادة المصرية تضع الملف الفلسطيني على رأس أولوياتها، وهو ما يظهر من خلال العمل المكثف على خطوط متوازية سواء بالضغط من أجل نفاذ المساعدات، أو على الصعيد السياسي للوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار من خلال محادثات دبلوماسية مكثفة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي دخل أسبوعه السادس.

وأكد النائب، أهمية الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية فى إثناء الغرب عن الدعم المطلق غير المشروط لإسرائيل، من خلال فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، لاسيما النساء والأطفال، فضلا عن الدعوة الجادة بفتح تحقيق دولي من خلال المحكمة الدولية الجنائية لكشف جرائم الاحتلال لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع عضو مجلس النواب: القضية الفلسطينية بشكل خاص لها مكانة لدى الدولة المصرية، باعتبارها جزء من أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي.