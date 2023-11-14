الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

فريدة النقاش: مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تشكل ضغطا على أمريكا

فريدة النقاش،فيتو
فريدة النقاش،فيتو

المقاطعة، قالت  فريدة النقاش عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع إن الدعوات لمقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية والإنجليزية والإسرائيلية التى تنتشر شركاتها فى ربوع الوطن العربى ردا على الدعم والمساندة التى تقدمها هذه الدول لإسرائيل فى عدوانها على قطاع غزة لارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطينى، هى دعوة جيدة ولكنها ليست كافية خاصة أن هذة المنتجات يجرى إنتاجها فى دول عديدة وبأشكال مختلفة وبالتالى علينا أن نفكر فى مواجهة أكثر جدوى وجدية من شأنها إحداث تأثير سياسي واقتصادى أقوى وأعمق.

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المقاطعة وسيلة ضغط على الإدارة الأمريكية 

وأكدت فريدة النقاش فى تصريح لفيتو أن فكرة مقاطعة منتجات دولة مثل الولايات المتحدة الهدف منها الضغط على الإدارة الأمريكية لتغيير سياستها، الداعمة بشكل فج للكيان الصهيونى فى جرائمة ضد الشعب الفلسطينى، والتى تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية لحماية المدنيين مستبعدًة أن تكون مقاطعة البضائع الأمريكية فى مصر تمثل مساحة كبيرة يمكن أن تؤدى لتعديل فى السياسة الأمريكية.

 

نجاح سلاح المقاطعة يحتاج إلى قوى سياسية منظمة 

 وشددت على أن المقاطعة الناجحة تحتاج قوى سياسية منظمة لها نفوذ جماهيرى للوصول بدعوتها إلى كل مواطن وطرح بديل أيضا، معتبرًة أن المقاطعة نوع من إعلان موقف لكن لن تشكل قوة ضغط حقيقة لكن التأثير سيكون من جانب ضغوط هذه الشركات التى يعنيها مصالحها فى المقام الأول إما من ناحية التأثير السياسي فيكفى الدعاية التى تحملها دعوة مقاطعة  منتجات الدول الداعمة لإسرائيل فى حرب الإبادة التى تشنها ضد المدنيين بقطاع غزة بدعم امريكى وانجليزى وفرنسى وبالتالى إظهار بشاعة هذة الجرائم  لحمل الناس على مقاطعتها.

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المقاطعة المنتجات الأمريكية المنتجات الانجليزية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة

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