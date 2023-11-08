مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل تعيد النصر للسيارات بقوة للسوق.. والشركة تسابق الزمن لمنافسة المستورد

فى ظل انتشار المقاطعة الموجودة حاليا فى مصر والدول العربية للمنتجات الداعمة لاسرائيل والشركات الأمريكية برز اسم شركة النصر للسيارات من جديد على السطح.

وتردد اسم الشركة المصرية بقوة خلال الآونة الأخيرة ومنذ بداية الحرب على غزة من جانب الكيان الاسرائيلى للاعتماد على العلامة التجارية المصرية " النصر " من جديد وعدم الاعتماد على العلامات التجارية والسيارات الاخرى المستوردة من الخارج او اى سيارة مستوردة تدعم الجانب الإسرائيلي.

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تصنيع اتوبيسات صديقة للبيئة

وتعد شركة النصر للسيارات واحد من اهم الشركات المصرية التابعة لقطاع الاعمال العام وقد اتخذت خطوات كبيرة فى الايام القليلة الماضية لاحياء علامتها التجارية من خلال اتفاقية مع وزارة النقل لتصنيع اتوبيسات صديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة النقل وتصنيع.

واردت مصر من السيارات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسب تراجع قيمة استيراد مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 والتي تصل نحو 49% تقريبا.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه تم استيراد سيارات بما يقرب من 670 مليون دولار، وذلك يشير إلى تراجع كبير في معدلات استيراد السيارات عن العام الماضي بينما كانت القيمة في النصف الأول من عام 2022 بواقع مليار و307 ملايين دولار تقريبًا، وذلك تراجع بقيمة تصل نحو 49%.

وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التراجع شمل السيارات التجارية المستوردة لمصر والمتخصصة في نقل البضائع بمعدل 67% حيث وصلت إلى 77 مليون دولار تقريبًا بينما كانت في النصف الأول من 2022 بواقع 237 مليون دولار تقريبًا. وبالمثل، تراجعت السيارات متعددة الأغراض بنسبة 68% من 86 مليون الي 27 مليون دولار تقريبًا.

خطة وزارة قطاع الاعمال ارتفاع الارباح

واعتمدت وزارة قطاع الاعمال العام على دعم سياسة الدولة بالاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

وأشار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال إلى ان الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.

بداية تدشين شركة النصر للسيارات

النصر لصناعة السيارات

وبدأ إنشاء مصنع مصري لصناعة السيارات حلما يراود الرئيس جمال عبد الناصر منذ قيام ثورة يوليو وطوال فترة الخمسينات حتى تحول الحلم إلى حقيقة فى مثل هذا اليوم 21 يوليو عام 1961.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة يوليو افتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شركة النصر لصناعة السيارات وهي أول شركة مصرية لإنتاج وتجميع السيارات بمكونات مصرية خالصة، حيث بدأت بإنتاج السيارة مصرية خالصة. .

إنشاء سيارة كهربائية جديدة

وخاضت وزارة قطاع الأعمال مفاوضات عديدة مع شركات صينية وغيرها لتدشين السيارة الكهربائية الملاكى ومازالت تجرى المفاوضات حتى الآن.

وقالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية ان صناعة السيارات تحتاج الى ثلاث شروط للنهوض بها والتوسع فيها من، من بينها وجود رؤية واضحة لقطاع السيارات بشكل كامل مع وجود دراسات تحدد الاحتياجات المستقبلية من قطاع السيارات والامكانيات الموجودة مع الوضع في الاعتبار المصلحة العامة للدولة المصرية والمستهلك في المقام الأول وذلك عندما تعاون مع المصنعين والمنتجين المحليين لدعم الصناعة.

وشددت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على ضرورة ان يكون هناك تنافسية في الصناعة المحلية محل اخذ في الاعتبار ان الاعتماد على المكانة والموقع المصري والقدرات التي تمتلكها الدولة والدخول في شراكات مع شركات أجنبية والتصنيع المحلي سيكون مناسب جدا للدولة ويعمل على دعم صناعة المحلية.

وأشارت إلى ضرورة وضع تسهيلات مثل التسهيلات الجمركية وتهيئة مناخ الاستثمار وغيرها من التسهيلات اللازمة والمطلوبة للعمل على التوسع في تصنيع المحلي للسيارات ولتلبية احتياجات المستهلكين المصريين.

اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.

المرحلة الأولى لبرنامج صناعة السيارات

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات، وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات،وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.

موقف المرحلة الثانية

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.