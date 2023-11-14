رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتابع سير الدراسة بديرب نجم

فاجأ الدكتور السيدالجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم معهد بنبن ديرب نجم الإعدادي الثانوي للوقوف على مدى انتظام الدراسة، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، والتقى بعدد من المعلمين والإداريين، مؤكدا ضرورة التزام شيخ المعهد بالحضور قبل هيئة التعليم والطلاب، والانصراف بعدهم؛ لتحقيق القدوة للجميع.

ممنوع الخروج من المعهد فى حالة الدراسة

وشدد رئيس الإدارة المركزية على عدم السماح لأى عضو من هيئة التعليم والتدريس أو الجهاز الإداري بالمعهد بالخروج قبل انتهاء فترة العمل؛ إلا بإذن أو مأمورية رسمية، وبما لا يخل بانتظام اليوم الدراسي، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لتفعيل استراتيجيات التعلم النشط، واستخدام وتوظيف المعامل والأجهزة المعملية وأجهزة الحاسب الآلي؛ بما يخدم العملية التعليمية موضحا أهمية تفعيل دور مشرفي الأدوار بالمعهد، للعمل على حسن سير اليوم الدراسي، وإلزام المشرفين بكتابة تقارير يومية عن السلبيات والإيجابيات ورفعها إلى شيخ المعهد، لوضع الحلول المناسبة للسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات.

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ففعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات

واختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.

الدكتور السيد البنان مدير ادارة التدريب

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الازهرية بالشرقية إن الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب قد اشار الى أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية: (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

أهداف ذلك البرنامج التدريبى

وأكد أن من أهداف هذا البرنامج، تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. وإكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة. بجانب تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم مضيفا أن البرنامج يستهدف جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية. ومن المتوقع لنتائج هذا البرنامج تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم، وإعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب وزيادة دافعية الطلاب للتعلم.

ضوابط التقدم لمسابقة الازهر للتهجى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق عن ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب منطقة الشرقية الأزهرية من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسي 2023 / 2024م.وذلم بناء على توجيهات فضيلة الامام الشيخ احم الطيب شيخ الازهر.

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