ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

قدرت الأموال التي خسرتها منصة "تروث سوشال" التي دشنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنحو 73 مليون دولار منذ إطلاقها في أوائل عام 2022، وفقًا لإفصاح للبورصة من شركة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة تخطط للاندماج مع الشركة.

ووقبل أكثر من عامين، وبالتحديد في أكتوبر 2021، كان ترامب قد أعلن عن إطلاق تطبيقه للتواصل الاجتماعي، قائلًا إنه "سيواجه شركات التكنولوجيا الكبرى" مثل تويتر وفيسبوك بعد حظر حساباته في السابق.

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خسارة 50 مليون دولار

وقد سجلت شركة تروث سوشال في عام 2022، خسارة وصلت إلى 50 مليون دولار مع صافي مبيعات بلغ 1.4 مليون دولار فقط. فيما خسرت 23 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام وبلغ صافي مبيعاتها 2.3 مليون دولار.

وحسب الإفصاح، أشارت شركة محاسبة مستقلة تابعة لشركة ترامب ميديا اند تكنولوجي جروب (تي.إم.تي.جي) إلى أن الوضع المالي يثير شكوكًا كبيرة حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة.

مصادر التمويل التقليدية

وأوضحت: "تعتقد شركة تي.إم.تي.جي أنه قد يكون من الصعب جمع أموال إضافية من خلال مصادر التمويل التقليدية في ظل عدم إحراز تقدم ملموس نحو استكمال اندماجها مع ديجيتال وورلد".

وكشف الإفصاح أن الشركة ألغت أيضًا عدة وظائف في مارس.

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