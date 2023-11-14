إشادات بأداء نجلاء بدر في مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، أشاد عدد من متابعي ومحبي مسلسل صوت وصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنانة نجلاء بدر في المسلسل.

وأشاد المتابعون بجرأتها لتقديمها دور أم لشابين يافعين فضلا عن إمكانياتها وقدراتها في تجسيد الدور بنجاح، حيث أشادت المخرجة روجينا بسالي بهذا الأمر معلقة “ نجلاء بدر طالعة أم لاتنين شباب كبار منهم واحد أطول منها شخصيا”.

وتابعت “ده غير الأداء الرصين الهادي اللي كل حاجة فيه محسوبة وعلى الشعرة، عندها حاجة غريبة في المسلسل ده نضج بتقل كده وبتمثل بمزاج وتحسها مرتاحة”.

بينما قالت متابعة أخرى " نجلاء اثبتت انها كمان تقدر تطلع مشاعر وأداء في كل ثانية مختلفة عن المشهد اللي بعده قصاد الكاميرا كميه انفعالات عاليه ورا بعضها في مشهد واحد وهي ثابته ومتحكمه في عضلات وجهها وقادرة توصل الاحساس كما ينبغي".

مسلسل صوت وصورة يواصل التربع على قائمة الأكثر مشاهدة

ويواصل مسلسل صوت وصورة تربعه على قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات، وذلك للأسبوع الثالث ولقد احتفت الفنانة حنان مطاوع بهذا الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة “الحمد لله”.

الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة

دارت أحداث الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة حول عدم تصريح وافي ولطفي بأي معلومات تخص رضوى ومكان اختفائها وعما إذا كانا لهما أي يد في إخفائها، وعلى جانب آخر يكشف الضابط حسين للطفي أن وافي يذهب لمقابلة المحامية ماجدة وهو ما أثار تعجب وغضب لطفي من خيانة وافي.

وشهدت الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة أيضًا محاولات المحيطين برضوى من إسعادها وإدخال السرور إلى قلبها، بينما يذهب لطفي إلى عبد الغني وسعاد وهددهما بالابتعاد عن دنيا أو الإيقاع بعبد الغني وتهديده، وفي الأخير يشتعل عبد الغني غضبًا ويقرر أن يأتي بابنته عندًا في لطفي وتهديده.

ويستدعي الضابط حسين، وافي مساعد لطفي للتحقيق معه ولكن دون جدوى، ويحاول نبوي إقناع أسرة رضوى بضرورة ظهورها وتقديم فيديو من أجل الحفاظ على المكاسب التي حققتها، وفي الأخير يكتشف عبد الغني وجود كاميرا في دولاب سعاد ويحاول معرفة الأمر منها.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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