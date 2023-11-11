مي فاروق: من حسن حظي أن أكون مفضلة لدى الجمهور السعودي

مي فاروق، ردت المطربة مي فاروق على إشادات الجمهور السعودي بها في حفل روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها على تويتر ردا على أحد المتابعين وصفها بأنها المطربة المفضلة لدى الجمهور السعودي قائلة: ده من حظي أكون مفضلة عند الحبايب الغاليين علي قلبي الف شكر".

حفل روائع بليغ حمدي

واحتضن الخميس الماضي مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد رياض سيتي حفل "روائع بليغ حمدي"، بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023، بمشاركة كل من أنغام، نانسي عجرم، صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس ومي فاروق.

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وجاء حفل روائع بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقدم المشاركون مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.