سلوى عثمان عن آخر وعكة صحية لوالدها قبل وفاته: كان بيصور مسلسل وأصيب بجلطة (فيديو)

كشفت الفنانة سلوى عثمان في لقائها التلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي عن تفاصيل تعرض والدها لآخر وعكة صحية تعرض لها.

وقالت إنها تفاجأت عندما شاهدت والدها بهذه الحالة واكتشفوا أنه أصيب بجلطة في المخ بعد نقله للمستشفى حيث أغمى عليه أثناء تصويره لمسلسل بابلو.

ومن جانبه قال عثمان محمد علي: "أنا كنت بشتغل في مسلسل بابلو وكنت بمثل في مشهد مع سلوى ووقعت فجأة فشالوني وودوني على المستشفى عرفت إن جات لي جلطة في المخ ودا أثر عندي في الصوت والحركة"

Advertisements

عمرو الليثي

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء الإثنين.

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلًا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد علي قبل أيام من وفاته وفي آخر لقاء تلفزيوني له الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش في جلباب أبي، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء في الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، لا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى في طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة في الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى في التمثيل على مستوى المدارس.