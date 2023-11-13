حماس: نرفض تجاهل المفوض الأوروبي للتقارير الموثقة لجرائم الاحتلال في غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، رفضها لتصريحات جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الخطيرة التي تتجاهل الصور والشهادات والتقارير الدولية الموثقة لجرائم الاحتلال.

وشددت الحركة على رفضها لاتهامات بوريل، مؤكدة أن اتهامات جوزيب بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية قلب للحقائق.

وقبل وقت سابق دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

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وأشار تصريح بوريل أمس الأحد إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال في بيان "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف:"يجب تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".

وأردف "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

في سياق متصل بالدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.

وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شخصا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي: "وصلنا 3250 تبليغا عن مفقودين بينهم 1700 تبليغ يتعلق بفقدان أطفال".

وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".