الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأونروا: سكان غزة إذا لم يموتوا من القصف سيموتون بالجوع والعطش وعملياتنا ستتوقف خلال 48 ساعة

معاناة سكان غزة بسبب
معاناة سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي، فيتو

اخبار غزة الان، قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الاونروا:"الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة التي ننفذها وستتوفف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمشافي ولن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح ولن يكون هناك وقود للشاحنات لتأخذ المساعدات".

 

ازمة مياه الشرب الملوثة 

وأضاف خلال برنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”: الناس في غزة تشرب من الآبار مباشرة رغم أنها ملوثة وحتى هذه المياه لن يستطيع أحد نقلها إلى ٨٠٠ ألف نازح.

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ازمة الطعام في غزة

وتابع:" ليس هناك ملح طعام وزيت الطعام غير موجود وليس هناك طعام سوى الطماطم والخيار والبطاطس".

 

المجاعة في غزة

ولفت:"الأونروا هو الجسم الوحيد والأخير المتماسك وحتى هذا الجسم لن يستطيع الصمود "، مؤكدًا أن أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة وللتعطيش وإذا لم يموتوا من القصف والتدمير سيموتوا من العطش والجوع والأوبئة.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل محادثات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية تزعم سيطرة قوات الاحتلال على مقر المجلس التشريعي في غزة

البطالة في غزة

وواصل:"قطاع غزة كله لايعمل هناك بطالة هناك مليون ونصف لا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام، وهناك ٦٦منشأة للاونروا قصفت خلال شهر والعشرات من النازحين قتلوا في مراكز الأونروا".

 

هدنة إنسانية في غزة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن  واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل حول هدنة إنسانية تكتيكية.

ولفت سوليفان إلى أن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".
وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية. وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".

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