سلوى عثمان تكشف عن شرط غريب أصرت على كتابته في عقد زواجها (فيديو)

قالت الفنانة سلوى عثمان في لقائها التلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي إنها وضعت شرطًا في عقد زواجها حتى تكمل مسيرتها في عالم التمثيل.

وأكدت أنها اشترطت على زوجها وكتبت في عقد زواجها أن لا تترك التمثيل لأنها كانت خائفة من رجوعه في قراره.

أجر سلوى عثمان

وترى الفنانة سلوى عثمان أنها ماديًّا لم تأخذ حقها من حيث أجور الفنانين، مؤكدة أن أجرها لا يتلاءم مع مسيرتها مقارنة بأشخاص لم يتركوا بصمات مثلما فعلت.

عمرو الليثي

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء أمس الإثنين.

Advertisements

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلًا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته وفي آخر لقاء تلفزيوني له اليوم الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.