أحمد غانم سلطان يعلن سرا خطيرا أفصح عنه أحمد فتوح داخل غرفة الملابس بشأن الأهلي

أحمد غانم سلطان، أكد أحمد غانم سلطان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض حسم أمره بالانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق

وتابع سلطان خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتوقع أن يكون فتوح وقع بالفعل مع النادي الأهلي، والأمور لن تسير بشكل رسمي بين الناديين بسبب الجماهير".

وأضاف أحمد سلطان: "فتوح يكرر سيناريو معتز إينو عند انضمامه للأهلي وأبلغنا في غرفة الملابس بتوقيعه، وخاض باقي الموسم يتدرب منفردًا".

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ظهر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مساء الإثنين في المران الأول لمنتخب مصر، والذي أقيم باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأول والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويعد هذا هو الظهور الأول لظهير الزمالك بعد أزمته مع إدارة الزمالك، والتي ترتب عليها صدور قرار أمس الإثنين بإيقافه شهر وتغريمه 25% من إجمالي عقده مع الزمالك.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، مرانه الأول على ملعب إستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراتيه أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

22 لاعبا في المران الأول لمنتخب مصر

شارك في مران منتخب مصر ٢٢ لاعبًا وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف.

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

وانطلق معسكر منتخب مصر ظهر الإثنين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون المقرر لهما يومي ١٦ و١٩ نوفمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبًا محليًّا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلًّا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

اختبار فتوح لقائمة منتخب مصر

من ناحية أخرى أكد إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، لمعسكر المنتخب هو قرار فني ويختص به المدير الفني فقط.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة باختيار الأسماء المعلنة من المدير الفني".

وأضاف إيهاب الكومي: "حال وجود استياء من جانب نادي الزمالك في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة، سوف يتم الرد عليه بأن الأمر يخص المدير الفني فقط، وهناك حازم إمام المشرف على المنتخب يتم مناقشته مع المدرب، ولم يتم طلب استبعاد الثنائي مطلقًا".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري: "انطلاقة الحكام في بداية الدوري كان هناك تحفظ عليها، ولكن في الأسابيع الأخيرة هناك حالة من الرضا على تطور الأداء بعدما حصلوا على الثقة بعد دعم المسؤولين للجنة للحكام".