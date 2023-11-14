بسبب موديست وسيد عبد الحفيظ، شبانة يفتح النار على إدارة الأهلي

الأهلى،أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من تأخر مجلس إدارة النادي الأهلي في حسم ملعب مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، وعدم حسم الاختيار للملعب المستضيف لمواجهة الفريق في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر أصبح متحكم في كل شئ ويرفض التعاقد مع مهاجم بديل لـ موديست حتى الآن، ويريد التعاقد مع مهاجم فقط تحت السن، إدارات الأندية تحاسب المدربين بقوة، ولا أعرف سر تأخر إدارة الأهلي في محاسبة المدرب والحديث معه".

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وأضاف: "لا أعرف سر إصرار كولر على بقاء موديست رغم أنه غير قادر على الحركة بل يقوم بفرضه على التشكيل، وكذلك رغبته في رحيل صلاح محسن خلال شهر يناير رغم الإصرار على عودته في بداية الموسم الجاري، وإدارة النادي لم تتحدث مع المدرب".

وزاد: "لماذا يبحث الأهلي عن مهاجم 17 سنة، بدلا من ضم مهاجم قوي يقود الفريق في البطولات الهامة والصعبة المقبلة، والفريق مع كولر هذا الموسم لديه كوارث فنية، بشأن ثبات التشكيل واختياراته الغريبة لبعض اللاعبين، ووجود انهيار فني وبدني لبعض اللاعبين ومنحهم اجازة اسبوع خلال التوقف الحالي".

وأكمل: "سمعت أن كولر يريد عودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة، لذلك وصلنا لمرحلة (الهزار)، وهناك أخطاء عديدة في الفريق من جانب المدير الفني ساهمت في خسارة بطولتين منذ بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "لماذا يصر كولر على أن يدفع الأهلي ثمن الخطأ بالتعاقد مع موديست، والمهاجم لم يثبت جدارته مع الفريق فلماذا يتم التمسك بوجوده وفرضه على التشكيل الأساسي للفريق".

وأتم: "القرار في الأهلي بطيئ للغاية، ولابد أن تتخذ الإدارة قرارات حاسمة، وتم مخاطبة الأهلي من فترة طويلة بعدم اقامة ممواجهة ميدياما الغاني على استاد القاهرة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على الملعب".

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت امام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.