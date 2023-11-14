عثمان محمد علي في آخر لقاء تلفزيوني يروي قصة حبه مع زوجته

روى الفنان الراحل عثمان محمد علي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته مع الإعلامي عمرو الليثي، قصة حبة مع زوجته قائلا:"عطلني عميد المعهد سنة لانني قابلت زوجتي في المعهد واتجوزنا وخدنا شهر عسل ١٥ يوم والعميد ممدوح أباظة شال اسمي من كشف الحضور ومشالش اسمهما وتعنت معايا فقمت بإعادة السنة الدراسية "

وأضاف “حببت سلوى وهشام في الفن وهما من صغرهم وانا كنت مفتش مسرح مدرسي للاطفال في الإسكندرية وهما كانو مشاركين معايا في المسرح وعمري ما أجبرتهم على حاجة ولا مديت ايدي عليهم”

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عمرو الليثي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء الإثنين.

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته وفي أخر لقاء تلفزيوني له اليوم الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد على هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.