عثمان محمد علي قبل رحيله: 3 أشياء يفتقدها الجيل الحالي من الممثلين

استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس الفنان عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان في آخر لقاء تلفزيوني للفنان عثمان محمد علي قبل رحيله.

عثمان محمد علي

وقال الفنان عثمان محمد علي إن جيله يختلف عن جيل الفنانين الحالي وذلك في عدة نقاط أولا الفهم بمعناه المتكامل من خلال فهم شخصية بطل العمل وفهم بقية الشخصيات في العمل والالتزام في مواعيد العمل والاحترام لكل فريق العمل والجيل الحالي ينقصه الثلاث أشياء.

Advertisements

وأضاف أن هذا يرجع الى الورق القوي المقدم للعمل الدرامي وهذا يختلف عن ما يحدث اليوم في ورش الكتابة الذي يشترك فيها عشرة كتاب مثلًا، مؤكدًا انعدام الالتزام في هذا الجيل والاحترام ليس موجود بين الفنانين وفريق العمل.

عمرو الليثي

وأعلن الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن إذاعة اللقاء الأخير للفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة سلوى عثمان عبر برنامجه "واحد من الناس" وذلك في تمام العاشرة من مساء أمس الإثنين.

برنامج واحد من الناس

ونشر عمرو الليثي فيديو يجمعه بالفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل وعلق قائلًا: "انتظروا لقاء مع الفنانة سلوى عثمان ووالدها الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته وفي أخر لقاء تلفزيوني له الإثنين في تمام الـ 10 مساءً على قناة الحياة".

وكانت قد سجلت الحلقة معهما قبل وفاة الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد بعد تعرضه لوعكة صحية.

الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوى عثمان، وأحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، لن أعيش في جلباب أبي، الحسن البصري، الضوء الشارد، والقضاء في الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، لا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف الفنان عثمان محمد علي العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى في طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة في الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التي منحتها الجائزة الأولى في التمثيل على مستوى المدارس.