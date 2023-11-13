ماذا قال رئيس وزراء بريطانيا السابق بعد عودته للحكومة من خلال منصب وزير الخارجية؟

اعترف وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون بأنه من غير المعتاد أن يعود رئيس وزراء سابق إلى منصبه السياسي، لكنه فعل ذلك لأنه يؤمن بالخدمة العامة، بحسب تعبيره.

وقال كاميرون الذي استقال من رئاسة الحكومة غداة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 2017، إن بريطانيا تواجه "تحديات شاقة"، في إشارة إلى الصراع في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية.

الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأضاف كاميرون في أول حديث بعد عودته المفاجئة للساحة السياسية أنه يأمل أن تساعد خبرته ومعرفته التي اكتسبها منذ 6 سنوات كرئيس للوزراء والحادي عشر على رأس حزب المحافظين.

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واستطرد قائلا: إنه مسرور بقبول العرض المقدم من رئيس الوزراء ريشي سوناك، معربا عن أملة في أن تكون السنوات الستة التي قضاها كرئيس للوزراء مفيدة لدوره الجديد في حكومة ريشي سوناك.

الخبرة والاتصالات والعلاقات والمعرفة المفيدة

وتابع كاميرون: "لقد طلب مني رئيس الوزراء القيام بهذه المهمة، وهذا هو الوقت الذي نواجه فيه بعض التحديات الصعبة كدولة.. بالطبع، آمل أن تمنحني ست سنوات كرئيسة للوزراء، و11 عامًا في قيادة حزب المحافظين، بعض الخبرة والاتصالات والعلاقات والمعرفة المفيدة التي يمكنني من خلالها مساعدة رئيس الوزراء على التأكد من أننا نبني تحالفاتنا".

واستكمل: "أعتقد أن سوناك رئيس وزراء جيد، وردا على سؤال حول الخلافات مع سياسات سوناك، قال: "بالطبع اختلف مع بعض القرارات الفردية. لكن السياسة هي مشروع جماعي".

واختتم كاميرون حديثه قائلا إنه "استقال من جميع الشركات التي كان يساعدها فهو لديه الآن وظيفة واحدة".