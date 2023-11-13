الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن: مساعٍ لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية في غزة لإطلاق سراح الرهائن

بايدن الرئيس الأمريكي،
بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن جو بايدن الرئيس الأمريكي أن هناك مساعي لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية في غزة لإطلاق سراح الرهائن ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر.

 

مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

ومن جانبه، رفض صامويل ويربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، كشف تفاصيل وتطورات جديدة بشأن ملف الأسرى في غزة، مبررًا ذلك بأنه ملف شائك وحساس.


وقال "ويربيرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "نخوض مفاوضات داخل الغرف مع بعض الأطراف في المنطقة بشأن الرهائن الموجودين في غزة بشكل آمن، ولا أريد التدخل في التفاصيل".
 

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أعداد الرهائن الأمريكيين لدى حماس

وأضاف: “لا يزال هناك 9 أو 10 أمريكيين رهائن في يد حركة حماس أو مجموعات أخرى في القطاع ونبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحهم”.
 


رسالة الخارجية الأمريكية لإسرائيل

ولفت: "لدينا قلق شديد بالنسبة للوضع الإنساني في غزة، ونحن علي تواصل كل دقيقة مع الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ونطرح عليهم الأسئلة الصعبة في كيفية الرد علي حماس وحماية المدنيين، ويجب أن يكون الرد مناسبا بموجب القوانين الدولية وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وهناك 11 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب وليس لدينا أي شك في أعداد الضحايا".
 

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لن يهدأ له بال حتى التوصل لاتفاق إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

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اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

 

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المفاوضات حول هذا الموضوع -إطلاق سراح الأسري- مستمرة بين دولة الاحتلال وقطر، والأخيرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس التي تسيطر في القطاع، مع "مشاركة نشطة" من جانب الولايات المتحدة.

 

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