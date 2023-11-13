آخر تحديث لإيرادات فيلم «بيت الروبي» في السينمات

تخطت إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز حاجز الـ 130 مليونا و500 ألف جنيه وذلك منذ طرحه بالسينمات المصرية وذلك عقب أن حقق الفيلم أمس الأحد 12 نوفمبر 2023 إيرادات وصلت إلى7900 ألف جنيه.

وتمثل إجمالي إيرادات بيت الروبي في مصر حتى آخر أيامه بالسينمات هي الأعلى بفارق كبير طوال الموسم الصيفي لعام 2023 رغم منافسته من أكثر من 11 فيلما.

ومن المقرر أن يتم سحبه من دور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي وعلى الرغم من مرور قرابة الشهرين والنصف على أول عرض للفيلم في السينمات، إلا أنه مازال يحقق أرقام إيرادات مرتفعة لم تحققها أفلام عُرضت بعده بعدة أسابيع.

قصة فيلم بيت الروبي

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.