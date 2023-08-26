"بيت الروبي"، تفوق مستمر على المنافسين وعمر طويل في السينما

على الرغم من مرور حوالي شهرين على أول عرض لفيلم “بيت الروبي”، إلا أنه مازال في السينمات يحقق أرقام إيرادات مرتفعة جدًا لا تحققها أفلام عُرضت بعده بعدة أسابيع.

فيلم “بيت الروبي” أول الأفلام التي عُرضت في موسم الصيف وبالتحديد قبل عيد الأضحى بأسبوع، وظل الفيلم يحقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 10 ملايين جنيه في أحد الأيام، وتفوق على الأفلام الثلاثة المتنافسة معه في العيد وهم “البعبع” و"تاج" و"مستر إكس" بفارق كبير.

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ومع مرور الوقت ونزول أفلام جديدة في السينمات استطاع “بيت الروبي” الحفاظ على تفوقه، وتفوق على “مطرح مطروح”، ثم عُرض فيلمي “مرعي البريمو” و"ع الزيرو"، وسيطر الإثنان على الإيرادات لعدة أيام قبل أن يتفوق عليهم “بيت الروبي” مرة أخرى ويأتي في ترتيب الإيرادات اليومية قبلهم.

وكما حدث مع “مطرح مطروح” حدث مع فيلمي “البطة الصفرا” و"خمس جولات"، حيث تفوق عليهم “بيت الروبي” حتى في أيام عرضهم الأولى واستطاع أن يأتي في الترتيب قبلهم، على الرغم من مرور أكثر من 6 أسابيع على عرضه في الوقت الذي تعرض فيه هذه الأفلام في أيامها الأولى.

وفي الوقت الحالي يسيطر على الإيرادات فيلمي “وش في وش” و"العميل صفر"، ولكن بالرغم من ذلك يأتي “بيت الروبي” في المركز الثالث متفوقًا على باقي الأفلام، منها أفلام بدأ عرضها منذ أيام، وأخرى بدأ عرضها منذ أسبوع أو أثنين، ويحقق “بيت الروبي” إيرادات أعلى منها بفارق كبير.

ويأتي “بيت الروبي” في المركز الثالث بإيرادات بلغت أمس الجمعة 365 ألف جنيه، وعلى المستوى الإجمالي أكثر من 125 مليون جنيه كأعلى فيلم حقق إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والإيراد اليومي الذي يحققه الفيلم يجعله يستمر في السينمات لفترة أطول ربما لأخر الصيف، حيث يحقق مبالغ ليست بالقليلة يوميًا.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.