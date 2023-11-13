الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر تدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

 

واعتبرت مصر أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة.

 

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وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلًا عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.

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غزة إعمار غزة ”طوفان الأقصى

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