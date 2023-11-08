الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نيابة عن السيسى، سامح شكري يترأس وفد مصر في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية بغزة

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، نيابةً عن رئيس الجمهورية، والمُقرَّر انعقاده غدًا الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يُلقي الوزير شكري كلمة مصر أمام المؤتمر، والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلًا عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

Advertisements

سامح شكري: لا يمكن تبرير العنف في غزة باعتباره دفاعا عن النفس

سامح شكري يلتقي وزير خارجية تايلاند في القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة شكري باريس

مواد متعلقة

سامح شكري: صدمة إنسانية جراء مقتل 4800 طفل فى غزة

وزير خارجية فنزويلا يصل القاهرة للقاء سامح شكري

سامح شكري: لا يمكن تبرير العنف في غزة باعتباره دفاعا عن النفس

الأكثر قراءة

من أصول عراقية، هيرو مصطفى تؤدي اليمين سفيرة للولايات المتحدة في مصر

"فيتو" تعتذر لقرائها عن تأخر نشر الأخبار بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

الاحتلال يكشف نتائج التحقيق في مقتل 11 جنديًا داخل مدرعة في غزة

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تفاصيل عودة منى زكي إلى السينما بعد أصحاب ولا أعز

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

30 عاما تبحث عنه إسرائيل.. محمد الضيف المطلوب رقم "1" بدولة الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية