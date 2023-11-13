الإثنين 13 نوفمبر 2023
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معنى زيارة وفد الشركة المتحدة لجرحى غزة!

كان يمكن أن يكتفي قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة الإغاثة التي سبقت إلى رفح أمس، وتحمل 150 طنًا من الأغذية والمساعدات التي يحتاجها الأشقاء.. وكان يمكنهم أن يكتفوا بما تقدمه قنوات الشركة ودعمها الكاسح للقضية الفلسطينية ولصمود غزة الأسطوري أمام العدوان الهمجي الإرهابي وفضح جرائم العدو الصهيوني أمام العالم.. 

 

سواء من خلال قناة القاهرة الإخبارية وكافة المواد الإخبارية المقدمة من الأرض المحتلة ودعم هذه القنوات لكافة المطالب العادلة لاهلنا في فلسطين، من دخول المساعدات ووقف إطلاق النار إلي تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين..

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لكن.. قيادات الشركة لم يكتفوا بذلك ولم يقفوا عنده.. أرادوا بلفتة طيبة تحسب لمصر وتشرف شعبها أمام شعوب الدنيا زيارة ضيوف مصر من الجرحى والمصابين من ضحايا العدوان على غزة وهناك.. بمستشفي العريش.. 

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مسحوا على أحزان الأشقاء وشدوا على أياديهم ورفعوا معنوياتهم، وعند العودة حيوا قواتنا المسلحة التي طهرت سيناء من الإرهابيين المجرمين، وبالثمن الباهظ الذي دفع من دماء أبناء مصر الغاليين، كما حيت قيادات الشركة أيضًا قبائل سيناء ممن ضربوا المثل في حب مصر والإنتماء إليها، والتضحية من أجلها والوقوف خلف قيادتها.. المشهد كله راق.. مشرف.. ومتحضر!

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة القاهرة الاخبارية العدو الصهيوني العدوان على غزة جرائم العدو الصهيوني المتحدة للخدمات الأعلامية الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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