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أخبار مصر

إهداء درع نادي مستشاري النيابة الإدارية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة

تكريم وزير الأوقاف
تكريم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فيتو

أهدى المستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الرءوف موسى رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية درع نادي مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 13/ 11/ 2023م تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة والقرآن الكريم.

تكريم وزير الأوقاف 


من جانبه أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  المستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب: "الكمال والجمال في القرآن الكريم" من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم" للمستشار عبد الرءوف موسى رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية.

وزارة الأوقاف 

وفي سياق متصل أوضحت وزارة الأوقاف أنه  في إطار جهود الوزارة  الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ  عقب صلاة العشاء، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

 

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أعضاء النيابة الإدارية الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المستشار حافظ أحمد عباس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نادي مستشاري النيابة الادارية

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