السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو الغيط يضع 3 نقاط هامة أمام القمة العربية الإسلامية فى الرياض

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن لدية ثلاثة نقاط عملية بشأن  الوضع فى غزة ويتمثل النقطة الأولى فى الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن ‎يعمل كل من له قدرة على السعي إليه أولوية تجب كل اعتبار آخر ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمارر الالة العسكرية الإسارئيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه ‎رفع احتمالات المواجهة الإقليمية.

 جريمة دولية ومخالفة صريحة ‎للقانون الدولي

كما أشار  أبو الغيط خلال كلمته اليوم أمام ‎الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى الرياض إلى أن النقطة الثانية تتمثل فى التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو ‎القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة ‎للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطينيين ‎والعرب والعالم ولكن قوى التطرف الإسرائيلي بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل تارنسفير ثاني وهو أمرلن يتحقق ولن نمكنهم من ‎تحقيق أمنياتهم الفاشية.

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 مستقبل غزة بالانفصال

واشار الى ان النقطة الثالثة تتمثل  فى أنه لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة  فهذه عناصر ‎إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 ‎يونيو 1967 وعلى كل حال فإن كل الحديث عن ‎التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يعد نسيان للمزيد من الوقت.. ومن شأنه أن يعود بالأمور ‎إلى المربع رقم (1) مرة أخرى.

 ‎التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام

ولفت أبو الغيط إلى أنه بدأت بعض الدول في الغرب، وبالذات في أوروبا، في ‎التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام للتعامل مع كيفية تطبيق حل سياسي للصارع..يقوم على أساس حلال دولتين..ورغم المواقف المشينة وغير المتوازنة التي صدمتنا – ولاتازل ‎من جانب عدة دول ومسؤولين.. إلا أنني أرى جدوى في التجاوب مع أنصار ذلك التوجه لعله يصل بنا إلى تجسيد مسار سياسي يطبق حل الدولتين الذي ينشده العالم كله ما عدا قوى
‎الاحتلال.

الدعم  لغزة 

ونوه إلى ‎إن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة الباسلة سيكون طويلا وصعبًا وأثق أن دولنا الأعضاء ستقدم كل الدعم والمساندة.. فأهل غزة يستحقون وقوفنا جميعًا إلى جوارهم في  ‎مواجهة آثار العدوان.

‎وإختتم  كلمته قائلًا ندعو الله أن يخفف عن أهالي الضحايا وعن المصابين والمكلومين ونأمل أن يتلقى أصحاب الضمائر الحرة في العالم رسالتنا بالوقف الفوري لهذه الحرب الشريرة.

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غزة حماس أبو الغيط القمة العربية قمة الرياض

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