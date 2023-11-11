أبو الغيط يكشف أمام قمة الرياض أمنية إسرائيل الأولى منذ احتلالها قطاع غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب ونأمل في أن تكون الأخيرة.

أمنيات إسرائيل

‎وأكد خلال كلمته اليوم أمام ‎الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى الرياض، إسرائيل تمنت منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه يهجروه او يهجروا منه.. ووصلت بها التمنيات المريضة إلى تصريح أحد وزارئها العنصريين بأنه ينبغي ضرب القطاع بالنووي إلى هذا الحد هناك حقد إسرائيلي ضد سكان قطاع غزة الصامدين المقاومين المثابرين الذين يستحقون منا كل احترام وتقدير ودعم قتلت إسرائيل حتى تاريخه أكثر من عشرة آلاف مدني نصفهم على الأقل من النساء والأطفال.. فيحملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مأرى ومسمعمن العالم أجمع عنف ودم يزرعان الكارهية لأجيال ‎قادمة.

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الحملة الانتقامية الإسرائيلية

‎وأوضح أنه خلال شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الانتقامية الإسرائيلية البشعة..والمجلس يفشل المرة تلو الأخرى بإصارر قوة معينة على عدم تقييد أيدي إسارئيل في الرد على عمليات 7 أكتوبر بل ووصف ما تقوم به من مجازر وحشية بأنه دفاع ‎عن النفس.