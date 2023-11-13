الخارجية الأمريكية: حماس لا تشكل تهديدًا مباشرًا على واشنطن
طوفان الأقصى، قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وحماس لا تشكل تهديدا مباشرا على واشنطن، فبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد الحركة، رغم توافر المعلومات بوجودها تحت المنشآت المدنية.
الرواية الإسرائيلية
وشدد خلال مداخلة عبر سكايب مع "القاهرة الإخبارية": نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات.
تطورات حرب غزة
وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائما على حماية المدنيين.
اتفاق بين إسرائيل وحماس
في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المفاوضات حول هذا الموضوع -إطلاق سراح الأسري- مستمرة بين دولة الاحتلال وقطر، والأخيرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس التي تسيطر في القطاع، مع "مشاركة نشطة" من جانب الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.
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