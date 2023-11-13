الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: حماس لا تشكل تهديدًا مباشرًا على واشنطن

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، فيتو

طوفان الأقصى، قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة ليس لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، وحماس لا تشكل تهديدا مباشرا على واشنطن، فبالتالي لم يكن لأمريكا أن تتدخل ضد الحركة، رغم توافر المعلومات بوجودها تحت المنشآت المدنية.

الرواية الإسرائيلية

وشدد خلال مداخلة عبر سكايب مع "القاهرة الإخبارية": نحن مقتنعون بالرواية الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية تواجه إطلاق نار من المدارس والمستشفيات.

Advertisements

 

تطورات حرب غزة

وذكر أنه في الوقت نفسه حين تكون هناك حرب تكون التطورات متلاحقة لحظة بلحظة، وهناك مسؤولية على إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، فلا يمكن فرض وقف إطلاق النار في منتصف الحرب، لكن نشدد دائما على حماية المدنيين.
 

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لن يهدأ له بال حتى التوصل لاتفاق إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

اتفاق بين إسرائيل وحماس


في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المفاوضات حول هذا الموضوع -إطلاق سراح الأسري- مستمرة بين دولة الاحتلال وقطر، والأخيرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس التي تسيطر في القطاع، مع "مشاركة نشطة" من جانب الولايات المتحدة.

 

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية حماس حركة حماس الولايات المتحدة جيش الاحتلال إسرائيل غزة اخبار غزة

مواد متعلقة

جريمة حرب، ارتفاع أعداد المساجد المدمرة كليا في قطاع غزة لـ 71 مسجدا

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية وأنباء عن حدوث انفجارات

الصفدي: تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن إعلان حرب سيتم الرد عليه بحزم

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

زلزال قوي يضرب السودان

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

غزة مقبرة الدبابات، رواد مواقع التواصل يتداولون مشاهد مذلة لجيش الاحتلال (صور)

هدنة الـ5 أيام، أبو عبيدة يكشف كواليس مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

25 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 13-11-2023

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية