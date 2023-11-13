الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي بإسم الخارجية الأمريكية، فيتو

أخبار غزة الآن، رفض صامويل ويربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، كشف تفاصيل وتطورات جديدة بشأن ملف الأسرى في غزة، مبررًا ذلك بأنه ملف شائك وحساس.

مفاوضات بشأن الرهائن الأمريكيين 

وقال "ويربيرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "نخوض مفاوضات داخل الغرف مع بعض الأطراف في المنطقة بشأن الرهائن الموجودين في غزة بشكل آمن، ولا أريد التدخل في التفاصيل".
 

أعداد الرهائن الأمريكيين لدى حماس

وأضاف: “لا يزال هناك 9 أو 10 أمريكيين رهائن في يد حركة حماس أو مجموعات أخرى في القطاع ونبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحهم”.
 

Advertisements

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لن يهدأ له بال حتى التوصل لاتفاق إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

رسالة الخارجية الأمريكية لإسرائيل

ولفت: "لدينا قلق شديد بالنسبة للوضع الإنساني في غزة، ونحن علي تواصل كل دقيقة مع الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ونطرح عليهم الأسئلة الصعبة في كيفية الرد علي حماس وحماية المدنيين، ويجب أن يكون الرد مناسب بموجب القوانين الدولية وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وهناك 11 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب وليس لدينا أي شك في اعداد الضحايا".
 

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يهدأ له بال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المفاوضات حول هذا الموضوع -إطلاق سراح الأسري- مستمرة بين دولة الاحتلال وقطر، والأخيرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى حركة حماس التي تسيطر في القطاع، مع "مشاركة نشطة" من جانب الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية الرهائن الأمريكيين حماس حركة حماس واشنطن إسرائيل

مواد متعلقة

تمرد دولى على أمريكا، واشنطن تلاحق شركات في 30 دولة تشتري النفط الروسي

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 11240 فلسطينيا والاحتلال يرتكب 1153 مجزرة في القطاع

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لن يهدأ له بال حتى التوصل لاتفاق إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

الخارجية الأمريكية: 10 رهائن أمريكيين لدى حماس ونسعى لإعادة فتح معبر رفح

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

إحالة 12 متهمًا في واقعة "حفل المنصورية" للمحاكمة الجنائية

متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

الدوري المصري، الأهلي يحتفل بصدارة جدول الترتيب

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين (رابط مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية