رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: تجديد الأيزو الدولية لقطاع خدمة العملاء للمرة الثالثة على التوالي

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ISO9001/2015 لقطاع خدمة العملاء بالشركة.

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن ذلك التجديد جاء بعد مراجعة الجهة المانحة NES، المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، لكافة اشتراطات اعتماد الشهادة.

وأشار المهندس عادل حسن، إلى أن مراكز خدمة العملاء منتشرة بكافة مناطق محافظة القاهرة تقدم خدماتها وفقًا لأحدث الأنظمة المميكنة في مجال خدمة العملاء، لافتًا إلى أن الشركة تُولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

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وأشاد رئيس صرف القاهرة، بالدور البارز للعاملين بقطاع خدمة العملاء في تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، مشيرًا إلى أن الاعتماد للمرة الثالثة يوضح مدى الالتزام بمعايير الجودة.

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التوجيهات للشركات التابعة بكافة المحافظات، لمواجهة موجة الطقس السيئ، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات (لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية - فرق التطهير - فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار:

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش المطر.

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، حيث تم العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.