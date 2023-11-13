مجلس النواب الليبي يقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، بأن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.



وقال بلحيق، في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: مجلس النواب الليبي، قد صوت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

وأوضح بلحيق أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".



وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.



وكان مجلس النواب الليبي، وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.

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إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

والشهر الماضي أعلن مجلس النواب الليبي، في بيان صادر عنه إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبره إبادة جماعية

وجاء في بيان مجلس النواب الليبي: "في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لحملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية المجرمة وفشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الكيان المحتل وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب".



وأضاف بيان مجلس النواب الليبي: "بل وصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة، وبالمقابل نرى قادة الدول التي تتشدق علينا بحقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يهرولون لزيارة الكيان المحتل ويعلنون دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه مشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة".



وتابع: "إن الحرب الدائرة اليوم على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر".



وتضمن بيان مجلس النواب الليبي، أنه من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية والإنسانية فإن مجلس النواب الليبي يؤكد على الآتي:



أولا: ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان



ثانيا: نحيي كافة الشعوب الحية في كافة دول العالم التي خرجت في الميادين والساحات وعبرت عن رفضها لهذه الجرائم النكراء والتي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية.



ثالثا: ضرورة عقد جلسات عاجلة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.



رابعا: نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه بمغادرة البلاد فورا.



خامسا: في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لهذا الكيان.



سادسا: نرفض رفضا قاطعا تهجير أهلنا في غزة بأي شكل من الأشكال



سابعا: ندين بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل في جرائمه على قطاع غزة.



ثامنا: دعوة الشعوب العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم في قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.