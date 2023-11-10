الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إعلان حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي وسط غزة

استشهاد فلسطينيين
استشهاد فلسطينيين بغزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في نبأ عاجل منذ قليل استشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف مجمع الشفاء وسط غزة.

 

قصف إسرائيلي علي محيط مجمع الشفاء

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية استهدفت الساحة الرئيسية للاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.


حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال

ومنذ قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى.

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وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت: "قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق".

 

نداء عاجل واستغاثة

وأضاف: "نداء عاجل واستغاثة، تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، الآن نتعرض لحريق هائل من الجهة الغربية، وحرائق هائل في الطوابق السفلية وحريق في مرآب السيارات يأكل الأخضر واليابس، الرجاء من الجميع إيقاف آلة الحرب هذه وإنقاذنا من الحرائق".

وأمس الخميس، استهدفت القوات الإسرائيلية محيط المستشفى بشكل متكرر، كما قامت بإطلاق النار على المستشفى لمنع الطواقم الطبية من إسعاف المصابين حوله.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان: "استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال وقبله بساعات قصف محيط المستشفى الإندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة وقبلهما عدة مستشفيات يعد جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي وتدلل على وحشية الاحتلال".
 

قصف إسرائيلي يستهدف ساحة مجمع الشفاء الطبي المكتظ بالنازحين (فيديو)

جحيم فوق رؤوس النازحين، قصف إسرائيلي يطال محيط عدد من المستشفيات في غزة (فيديو)

 

وأضاف البيان: "الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًّا شجع جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر وقصف المنازل فوق رؤوس المدنيين في قطاع غزة من خلال الدعم السياسي والعسكري والمالي والصمت الواضح على جرائم الاحتلال اليومية المتواصلة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال (المجاور لمستشفى الرنتيسي) مما ادى الى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى".

 

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وزارة الصحة بغزة: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر قصف إسرائيلي

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