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ثقافة وفنون

مفاجآت مثيرة في الحلقة الرابعة من "شارك تانك مصر"

برنامج شارك تانك
برنامج شارك تانك مصر، فيتو

برنامج شارك تانك مصر، يستكمل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يعرض حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة Watchit تقديم الفرصة الجديدة لاستكشاف رواد أعمال ومشاريع مميزة تستحق تسليط الضوء عليها.

 

وجوه جديدة في لجنة التحكيم

يتميز هذا الموسم بتوسع لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم: دينا غبور وأحمد خليل، حيث تشهد الحلقة الرابعة التي تعرض الأربعاء المقبل في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها وهي، "سوبر أبلة" وهو مشروع يهتم بمحتوى تعليمي هادف يساعد الأطفال على الاستكشاف، ويقوم بربط اللغة بالثقافة والتاريخ والجغرافيا.

 

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وكذلك مشروع "ليلو ستور" وهو مشروع ملابس غير نمطي يقدم تصميمات جديدة وعصرية لمحبي الموضة والتميز، وكذلك "كونتري هاوس" وهو مشروع لصنيع دهانات تشطيب الطباشير بجودة تنافس المستورد وبمميزات مختلفة عن الدهانات العادية.

 

تقدم المشاريع في الحلقة الرابعة رحلة مثيرة من خلال عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، ليكون التحدي هو إقناع "الشاركس" بالفكرة للحصول على فرصة العمر.

 

برنامج شارك تانك مصر

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات.

 

ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

 

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برنامج شارك تانك مصر الموسم الثاني من برنامج شارك تانك قناة cbc الفن اخبار الفن

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