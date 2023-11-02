الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

على CBC حصريًا، انضمام أعضاء جدد للجنة تحكيم "شارك تانك مصر" بالموسم الثاني

برنامج شارك تانك،
برنامج شارك تانك، فيتو

يعرض الموسم الثاني من "شارك تانك مصر" كل أربعاء على قناة "CBC"، مع لجنة تحكيم مكونة من خمسة من أهم وأكبر المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وهم: أحمد السويدي، ومحمد منصور، وأيمن عباس، ومحمد فاروق، وعبدالله سلام، فيما سينضم عضوين جدد من أبرز الشخصيات في عالم الأعمال والاستثمار في مصر، وسيكون لهما دور كبير في تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين في البرنامج.

 

دينا غبور

تنضم دينا غبور إلى لجنة التحكيم، وهي المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير منظومة التعليم الفني.

 

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دينا غبور بدأت مشوارها في عالم الأعمال منذ سن مبكرة وقادت مجموعة من الشركات بنجاح من ضمنها شركة "غبور" على مدار 13 سنة، ثم شركة حالا للتكنولوجيا المالية والتي شغلت فيها منصب كبير مسئولي التسويق.

 

أحمد طارق خليل

كما ينضم أحمد طارق خليل: رئيس مجلس إدارة اليانز، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية اللوجستية لصناعة البترول والتي تأسست عام 2012. بدأ أحمد حياته العملية في سن ال16، ونجح في توسيع نطاق شركته لتصبح رابع أكبر شركة عالمية في هذا المجال.

 

من أبرز اهتماماته انتهاز الفرص في دورات هبوط الأسواق وتبني سياسة الشركات الاستراتيجية كما أنه يستثمر أولًا وأخيرًا في الشباب.

 

وبهذه الإضافات القيمة إلى لجنة التحكيم، يمكن للمشاركين في الموسم الثاني من "شارك تانك مصر" الاستفادة من خبرات الشاركس الجدد واستشاراتهم أو الاستثمار معهم لتحقيق أحلامهم ونجاح مشاريعهم.

 

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات. يتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

 

وبعد نجاح الموسم الأول من البرنامج، يتطلع البرنامج إلى موسم جديد مليء بالإبداع والأفكار الرائعة وفرص جديدة لرواد الأعمال في مصر، حيث يعرض البرنامج كل أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا على قناة CBC ومنصة Watchit.

 

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