تمرد دولى على أمريكا، واشنطن تلاحق شركات في 30 دولة تشتري النفط الروسي

أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وفقا لمصدر اطلع على الوثائق.

وبحسب وكالة «رويترز»، الإخبارية، تمثل الإخطارات، التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى شركات إدارة السفن في حوالي 30 دولة يوم الجمعة، أكبر خطوة من نوعها تتخذها الولايات المتحدة منذ أن فرضت واشنطن وحلفاؤها سقفًا للأسعار يهدف إلى تقييد عائدات النفط لموسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

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ويعني ارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام أن معظم النفط الروسي تم تداوله فوق الحد الأقصى. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الحد الأقصى لا يزال يفرض تكاليف إضافية على روسيا من خلال إجبارها على الاعتماد على "أسطول شبحي" من الناقلات القديمة والرحلات الأطول والخدمات البحرية غير الغربية التي قلصت الإيرادات التي يمكن أن تنفقها على الحرب.

العقوبات الغربية على النفط الروسي

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي أيضًا عقوبات على مالكي ناقلتين كانتا تحملان النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى، وهو أول تطبيق مهم لهذا الإجراء.

وقال المصدر المطلع على الإخطارات الجديدة إن بعض السفن التي يجري التحقيق معها الآن كانت متورطة في رفع النفط الروسي من ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ، بينما تم تحميل البعض الآخر في ميناء بريمورسك على خليج فنلندا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت تحذيرا للشركات الأمريكية في أبريل من احتمالات التهرب من سقف أسعار النفط الروسي للنفط الخام المصدر عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادئ والموانئ في شرق روسيا.

تحول في الأسواق العالمية للنفط

وقال المصدر لـ «رويترز»، إن طلبات الحصول على المعلومات هي خطوة روتينية في تحقيقات العقوبات، وهي مصممة لجمع تفاصيل مثل المعلومات عن الشركات التي استأجرت سفنًا معينة أو اشترت النفط الذي تحمله.

وتسبب سقف الأسعار في تحول في الأسواق العالمية حيث تشتري الصين والهند النفط الروسي بسعر مخفض في كثير من الأحيان. وكان جزء كبير من هذا النفط يذهب تقليديا إلى أوروبا وأسواق أخرى.